Tricampeão, Abel enfim festeja reconhecimento no Paulistão

Demorou, mas Abel Ferreira finalmente pode dizer que é o melhor técnico do Campeonato Paulista. Após o título de 2024, ele também encerrou o Estadual consagrado como o treinador mais destacado da competição. Mas este reconhecimento acontece apenas após seu terceiro título consecutivo. Ele também ajudou o Verdão a faturar a taça em 2022 e 2023.

Nesta terça-feira (9), um dia depois da premiação de melhores do Paulistão, o técnico postou em suas redes sociais um vídeo comemorativo pela conquista pessoal e coletiva. Na postagem, ele destaca um compilado de entrevistas que deu falando sobre sua ligação com o Palmeiras.

Entre as imagens que ficaram marcadas, está uma declaração do técnico, afirmando que dificilmente treinaria outro clube no Brasil. As juras de amor acabaram reforçadas depois do décimo título conquistado pelo português, no clube onde chegou em 2020. De fato, essas juras ganham força antes do começo do Brasileirão e em meio ao início de mais uma Libertadores.

Nesta quinta-feira, a equipe recebe o Liverpool, do Uruguai, pela segunda rodada na fase de grupos da competição sul-americana.

