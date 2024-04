Nos pênaltis, CRB elimina Botafogo-PB e vai à semifinal da Copa do Nordeste

Time alagoano foi melhor no tempo normal, mas vaga veio apenas nos pênaltis - (crédito: Foto: Francisco Cedrim/CRB) Jogada10 Jogada10

Com um vitória por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols com o Botafogo-PB no tempo normal, o CRB assegurou classificação para as semifinais do Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (9), no Rei Pelé, o time alagoano carimbou a trave do adversário e parou em ótimas defesas do goleiro Dalton.

Na disputa das penalidades, o goleiro Matheus Albino, do CRB, defendeu as cobranças de Pipico e Julio Rusch. Pelo Galo, converteram Anselmo Ramon, Gegê, Falcão e Matheus Ribeiro.

O técnico Moacir Júnior escalou o Botafogo-PB com uma equipe mista, por conta das finais do Campeonato Paraibano. O adversário será o Sousa.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

O CRB fica no aguardo do vencedor do duelo entre Bahia e Náutico, que se enfrentam em jogo único nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. .

O jogo

O CRB contou com o apoio da torcida para pressionar o adversário e criar as melhores oportunidades. Os anfitriões, inclusive, acertaram a trave em duas ocasiões, ambas com Mike. Quem também quase marcou foi o atacante Anselmo Ramon. O Botafogo-PB atuou mais fechado à procura de contragolpes e teve grande chance com Bruno Mota.

Aos 30 minutos, Jorginho chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado após verificação do VAR, que considerou o uso do braço para ajeitar a bola antes da finalização. No retorno do intervalo, o destaque ficxou por conta do goleiro Dalton, do Botafogo. Ele salvou os paraibanos em duas conclusões de Welder e uma Hereda. Ofensivamente, os visitantes pouco criaram na etapa final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.