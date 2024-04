Santos deve confirmar empréstimo do zagueiro Messias ao Goiás

Messias só entrou em campo uma vez em 2024 - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos deverá confirmar, nos próximos dias, o empréstimo do zagueiro Messias ao Goiás. O jogador perdeu o espaço na equipe titular comandada por Fábio Carille e a tendência é que se junte ao Esmeraldino, que também joga a Série B do Brasileirão.

Em 2024, Messias jogou apenas uma vez pelo Santos: foi no Campeonato Paulista, no empate em 2 a 2 com o Mirassol. O cenário é muito diferente com o do ano passado, quando atuou com mais frequência e chegou até a marcar um importante gol diante do Botafogo, nas rodadas finais do Brasileirão.

No ano passado, Messias entrou em campo 43 vezes e marcou três gols. Agora, no Goiás, poderá ter a oportunidade de ganhar mais minutos na atual temporada. Seu contrato com o Santos vai até dezembro de 2025. Ele, que chegou a Vila Belmiro há dois anos, já tinha optado por renovar o contrato com o Peixe após aceitar uma redução salarial.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.