Fernandinho elogia forma do Athletico, mas pede pés no chão: ‘Pensar jogo a jogo’

Destaque na goleada do Athletico-PR sobre o Rayo Zuliano (VEN), o volante Fernandinho falou após a partida. O meio-campista, um dos líderes do elenco, elogiou a forma da equipe, mas pediu foco na sequência da Copa Sul-Americana 2024.

“A expectativa é de continuar fazendo nosso trabalho, temos mais quatro jogos ainda. Os dois primeiros jogos foram bons, mas agora temos um confronto difícil com o Danubio, no Uruguai. Agora temos que tentar ganhar mais um jogo e depois, se precisar decidir em casa, termos a vantagem”, disse Fernandinho na saída do gramado da Ligga Arena.

Ídolo rubro-negro, Fernandinho deixou o favoritismo de lado e disse que a equipe está com os pés no chão. O jogador, afinal, pregou calma e afirmou que o objetivo no momento é conquistar a classificação na liderança da chave.

“Temos que pensar jogo a jogo, a gente está fazendo nosso papel. A questão de favoritismo a gente deixa para a torcida. Aqui dentro a gente vai com pés no chão para conquistar o objetivo, que é terminar o grupo em primeiro”, finalizou o experiente jogador do Furacão.

