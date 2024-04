Auxiliar de Oliveira destaca resposta ‘muito positiva’ do Corinthians na Sula

Bruno Lazaroni é o auxiliar técnico de António Oliveira - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Após empate na estreia, o Corinthians aplicou uma goleada por 4 a 0 contra o Nacionaçl-PAR na noite desta terça-feira (9), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A atuação foi bastante elogiada pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni.

Com o triunfo, o Timão chega a quatro pontos e melhor saldo que o Racing-URU, que derrotou o Argentinos Juniors no outro jogo da chave. Assim, assume a liderança do Grupo F. O resultado também consolida Romero como maior artilheiro estrangeiro e da Arena corintiana.

Mais uma vez Bruno Lazaroni concedeu entrevista coletiva, visto que António Oliveira permanece sem a comprovação do curso de licença de treinador da Uefa.

“Claro que os jogadores deram uma resposta muito positiva, principalmente levando em consideração nosso desempenho na última partida. Eles cumpriram praticamente à risca o que o Antonio pediu a eles”, disse o auxiliar, valorizando o entendimento das mudanças propostas no decorrer da semana.

O auxiliar também valorizou a atuação e os recordes de Romero.

“Esse número do Romero é importante, tem que enaltecer, mas quem ganha é a equipe, destaques individuais são importantes, mas o mais importante é a equipe. Estamos felizes por ele, mas pelo resultado principalmente, tem que valorizar o que eles fizeram hoje”, acrescentou Lazaroni.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Atlético na Neo Química Arena, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.

