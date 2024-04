Flamengo apresenta nova camisa reserva para 2024; veja fotos

Flamengo celebrou título carioca no domingo com a nova camisa - (crédito: Foto: Divulgação/Adidas) Jogada10 Jogada10

O Flamengo apresentou nesta quarta-feira seu novo segundo uniforme para o restante da temporada 2024. Predominantemente branca, a camisa conta detalhes em vermelho, além do escudo e o símbolo da fornecedora em preto. Pedro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha foram os modelos do time masculino, enquanto Thaisa e Duda representaram a equipe feminina.

A camisa conta com detalhes sutis ondulados, que representam “as ondas sonoras produzidas pelo canto da torcida”. A estreia do uniforme acontecerá no próximo domingo, quando o Flamengo estreia no Brasileirão 2024 com o Atlético-GO, fora de casa.

Para o lançamento, aliás, Flamengo e Adidas convidaram o trapper Tokio DK e o DJ Papatinho, que lançaram o single “A Mudança Sou Eu”. Além dos modelos dos times masculino e feminino, o jovem Joshua, promessa das categorias de base do Flamengo, atualmente no sub-17, também participou.

SEGURA QUE É HIT!?????????? Tem Manto novo na área, no beat de “A Mudança Sou Eu”, novo single de @tokiodk feat @papatinho. Entre na onda e garanta o seu em https://t.co/uOfB409kWN ou direto no adidas app pic.twitter.com/Y49TMf4f6s — adidasbrasil (@adidasbrasil) April 10, 2024

O preço da camisa é de R$ 349,99 na versão torcedor (masculina e feminina). Na versão infantil, o valor é de R$ 299,99. Já na versão autêntica, que é o modelo usado pelos jogadores, o preço é de R$ 599,99.

