PSG x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

PSG e Barcelona iniciam nesta quarta-feira (10/4), o seu mata-mata pela fase de quartas de final da Champions. O duelo será às 16h (de Brasília) no Parc des Princes. Praticamente campeão francês, o Paris Saint-Germain espera construir bom resultado em casa, para, na próxima semana, ter vantagem no duelo da volta, em Barcelona.

