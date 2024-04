LDU x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Artur Jorge comanda primeiro treino no Botafogo. Ele tem muito trabalho pela frente - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

LDU e Botafogo começaram mal a Libertadores e, agora, têm a chance de ganhar fôlego em uma recuperação. Nesta quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Casa Blanca, equatorianos e brasileiros se enfrentam, então, pela segunda rodada do Grupo D da competição.

No Peru, a LDU começou a fase de grupos com derrota para o Universitário por 2 a 1. O Botafogo foi pior. Afinal, perdeu, em casa, para o Junior Barranquilla por 3 a 1.

Como chega a LDU?

Pressionada, a LDU deve partir para cima do Botafogo. Aliás, em casa, a equipe costuma amassar os seus adversários, aproveitando-se da altitude de Quito: 2.850 metros acima do nível do mar. Neste cenário, o Botafogo tem de ficar de olho no meia Piovi e no atacante Alzugaray.

Campeã da última Sul-Americana, a LDU, no entanto, em 2023, não conseguiu furar o bloqueio alvinegro e ficou somente no 0 a 0.

Como chega o Botafogo?

Depois de decepcionar na última semana, o Botafogo tem, enfim, a sua principal novidade no banco de reservas. Artur Jorge, apresentando no último sábado, é o novo técnico do Glorioso e inicia, portanto, seu trabalho justamente com um desafio mastodôntico. O time precisa somar pontos para não ficar na lanterna da chave.

Para embate, alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro: Suárez (lateral-direito), Rafael (lateral-direito), Marçal (lateral-esquerdo), Eduardo (meia) e Savarino (atacante). Sendo assim, algumas dúvidas de Artur Jorge podem ter se dissipado, principalmente, nas laterais.

Onde assistir?

ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)

FICHA TÉCNICA

LDU x BOTAFOGO

Segunda rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Casa Blanca, em Quito (ECU)

Data e hora: 11/4/2024, às 19h (de Brasília)

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Espinoza, Angulo; Alzugaray, Jhojan Julio e Arce. Técnico: Josep Alcácer

BOTAFOGO: Gatito, Ponte, Halter, Barboza e Hugo; Barbosa, Freitas e Romero; Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Martín Soppi (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

