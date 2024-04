Calleri pode se tornar maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Libertadores

Calleri marcou nove gols na Libertadores de 2016 - (crédito: Foto: Rubens Chiri/SPFC) Jogada10 Jogada10

O atacante Calleri vive a expectativa de voltar a jogar nesta quarta-feira (10). Recuperado de uma lesão na perna direita, o jogador deve ser titular do São Paulo contra o Cobresal, no duelo que acontece no MorumBIS, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Mais do que voltar a campo, o argentino também mira se tornar o maior artilheiro estrangeiro do Tricolor, na competição.

Calleri defendeu o São Paulo na Libertadores uma única vez, em 2016. Contudo, foi o suficiente para ele marcar nove gols e se tornar o atleta com mais gols do Tricolor em uma única edição. Além disso, o argentino foi fundamental na campanha da equipe, que chegou até a semifinal, sendo eliminado para o Atlético Nacional, da Colômbia.

Na história, Calleri é o segundo estrangeiro com mais gols pelo São Paulo no torneio, ficando apenas um atrás do uruguaio Pedro Rocha, que marcou dez gols na Libertadores. Assim, ele precisa de apenas dois tentos para ser o maior artilheiro gringo do clube na competição continental.

Além disso, os maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores são o ex-goleiro Rogério Ceni e o ex-atacante Luis Fabiano, ambos com 14 gols marcados. O argentino precisa de apenas cinco tentos para igualar e seis para ultrapassar e ser o goleador máximo do Tricolor na história do torneio.

Calleri não está 100% fisicamente para duelo contra o Cobresal

Apesar da expectativa de ser o artilheiro máximo do São Paulo, Calleri não está 100%. O jogador está relacionado para a partida, mas ainda não sabe se terá condições de atuar os 90 minutos. Caso Carpini decida que o argentino comece no banco de reservas, André Silva deve ser o titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.