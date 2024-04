Conmebol define locais das finais da Sul-Americana 2024 e 2025

A exemplo da Libertadores, final da Copa Sul-Americana é disputada em jogo único desde 2019 - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol) Jogada10 Jogada10

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira que as decisões da Copa Sul-Americana de 2024 e 2025 já têm locais definidos. Para este ano, a final será em Assunção, no Paraguai. Na próxima temporada, contudo, o jogo do título acontecerá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

A exemplo do que fez quando confirmou a cidade da final da Libertadores 2024, aliás, a Conmebol não confirmou os estádios. Assim, a entidade vai esperar os finalistas para decidir o palco para não ter prejuízo. O principal torneio do continente neste ano terá o jogo final em Buenos Aires, na Argentina.

“Sede confirmada! A cidade de Assunção, localizada no coração da América do Sul, voltará a receber a final da Conmebol Sudamericana. A Grande Conquista 2024 terá seu emocionante desfecho o Paraguai. A final da Conmebol Sudamericana 2025 será em Santa Cruz de la Sierra! A Bolívia será anfitriã da Grande Conquista no ano em que celebra seu bicentenário e o centenário da Federação Boliviana de Futebol (FBF)”, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Sete clubes brasileiros estão na disputa da Copa Sul-Americana 2024. São eles: Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Athletico-PR, Corinthians, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Vale lembrar, contudo, que os clubes que ficarem em terceiro na fase de grupos da Libertadores também vão para o mata-mata da Sul-Americana. No principal torneio do continente, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG representam o Brasil.

