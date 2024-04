Com recepção especial para Segovia, Botafogo desembarca em Quito

Artur Jorge está próximo de estrear pelo Glorioso - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

O Botafogo desembarcou em Quito, no Equador, na madrugada desta quarta-feira (10/04), para partida diante da LDU, pelo Grupo D da Libertadores. Os jogadores alvinegros, dessa forma, foram recepcionados pelos familiares de Luis Segovia. O zagueiro estava emprestado ao RWD Molenbeek desde setembro. No entanto, precisou retornar ao Brasil em janeiro para se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Luis Segovia é nascido e criado em Quito. Assim, cerca de dez familiares marcaram presença no aeroporto e estenderam uma faixa escrito: “vamos Sego”. Um cachorro também esteve presente no reencontro e aproveitou para matar as saudades do zagueiro.

Preparação do Botafogo

Artur Jorge comanda um treino nesta quarta-feira (10/04), no CT do El Nacional. O técnico, dessa forma, pretende realizar os últimos ajustes e definir os titulares que iniciam em campo. O português conta com desfalques importantes em campo. Afinal, Damián Suárez, Eduardo, Savarino, Rafael e Marçal estão inaptos para jogar e sequer viajaram para Quito.

Aliás, LDU e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (11/04), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os dois times foram derrotados na estreia da competição. Portanto, uma vitória em Quito será fundamental para as pretensões de ambos os lados.

