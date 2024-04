Mayk deixa campo ainda no primeiro tempo e vira preocupação para o Grêmio

Mayk em um dos jogos como titular em seu início de trajetória pelo Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

Além da derrota por 2 a 0 para o Huachipato, do Chile, em casa, o Grêmio pode ter mais um ponto negativo. Afinal, o lateral-esquerdo Mayk corre o risco de se tornar desfalque da equipe. O jogador sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo, passará por reavaliação e vira preocupação para o Imortal.

O lance em que o atleta sentiu o desconforto muscular ocorreu aos 33 minutos da etapa inicial, quando caiu no gramado. Em um momento anterior, Mayk arriscou uma investida no ataque. Como não tinha condições de seguir em campo, ele foi substituído por Cuiabano, que retornava após ficar longe dos gramados por dois meses, exatamente por conta de uma contusão, no início do ano.

A esperança é que, após o final da partida, Mayk passou pela zona mista da Arena sem nem sequer mancar ou com proteção no local onde sentiu o incômodo. O Tricolor Gaúcho, aliás, sofre crise pela intensa falta de opções na lateral esquerda neste início de temporada.

Crise na lateral esquerda e tentativas de solução do Grêmio

Isso porque além de Cuiabano, que retornou recentemente, o titular da posição na teoria, Reinaldo, também é baixa por contusão em dois ligamentos do joelho direito ainda no início de março. Sua recuperação deve necessitar de pelo menos mais um mês.

Caso ocorra a confirmação da lesão muscular de Mayk, Cuiabano torna-se o principal candidato a substituí-lo no time titular. As outras opções de Renato Portaluppi são os garotos Wesley Costa e Zé Guilherme. O primeiro já atuou em quatro partidas entre os profissionais, sendo dois deles como titular. Especificamente em compromissos que o comandante escalou uma equipe alternativa.

Outra opção do treinador é improvisar o lateral-direito Fábio na esquerda. Ele é reserva de João Pedro, mas já atuou nesta situação pelo Imortal neste início de 2024. Afinal, Mayk foi expulso no segundo jogo da semifinal do Estadual, em que o Grêmio venceu o Caxias por 3 a 2, na Arena. Assim, ele cumpriu suspensão na primeira partida da decisão do Gauchão contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Dessa forma, Renato Portaluppi tinha como opções o jovem Wesley e a improvisação de Fábio. O treinador preferiu a segunda alternativa. O grupo do Tricolor Gaúcho não terá muito tempo para digerir a segunda derrota na Libertadores.

Os jogadores se reapresentaram no CT Luiz Carvalho, na manhã desta quarta-feira (10), e segundo o cronograma, há mais três atividades antes de sua estreia no Campeonato Brasileiro. A delegação viaja ao Rio de Janeiro, no próximo sábado (13), onde enfrenta o Vasco no dia seguinte, em São Januário, pela primeira rodada da Série A.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook