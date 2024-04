Leverkusen x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Xabi Alonso é um dos principais técnicos da Europa em 2023/24 - (crédito: Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

As quartas de final da Liga Europa terão início nesta quinta-feira (11). E dois times “sensações” na temporada se encontram, às 16h (de Brasília). O Bayer Leverkusen, de Wirtz e companhia, recebe o West Ham, do brasileiro da Seleção Lucas Paquetá. O duelo é o de ida das quartas e acontece na BayArena, em Leverkusen.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+

Como chega o Leverkusen

Lá se vão 41 jogos desde a última derrota do Bayer Leverkusen. Isso mesmo: o time está INVICTO na temporada 23/24 sob o comando de Xabi Alonso, com incríveis 36 vitórias e cinco empates.

Líder da Bundesliga, a equipe está em vias de conquistar o principal torneio alemão pela primeira vez em sua história. Como Bayern de Munique (vice) e Stuttgart (terceiro) só podem chegar a 78 pontos, o Leverkusen pode, assim, levantar o troféu em caso de vitória no fim de semana, contra o Werder Bremen, no domingo (14).

Em coletiva na véspera do duelo, Xabi Alonso garantiu que o goleiro Kovar será titular novamente. É ele quem vem agarrando nos jogos da Liga Europa, com Hradecky ficando no banco. O comandante revelou, aliás, que o time está “pronto” para o duelo contra os londrinos.

“Nós sabemos o que o West Ham pode fazer. Eles têm experiência europeia, foram campeões da Conference na última temporada. Nós queremos ir avançando. E amanhã (quinta) e na próxima semana em Londres nós teremos que jogar nosso próprio jogo. Estamos prontos”, avaliou.

LEIA MAIS: Liverpool x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o West Ham

Em sétimo na Premier League, o West Ham chega com certa moral para o duelo desta quinta. Atual campeão da Conference League, os Hammers buscam avançar às semifinais e dar sequência à boa fase dos últimos anos.

Esta fase se dá muito por conta do treinador David Moyes, um dos mais longevos da Inglaterra. Ele está à frente do West Ham desde 2019 e vem fazendo grande trabalho. Na coletiva de véspera do jogo, ele falou sobre Lucas Paquetá. O treinador brincou, afirmando que o brasileiro o faz querer “arrancar os cabelos”, mas que é um “jogador importante”.

“Ele é extremamente importante para nós e tem sido uma parte importante de um bom período para nós. Eu já disse muitas vezes que ele faz você arrancar os cabelos às vezes, mas quando ele está no seu melhor, ele é brilhante”, afirmou Moyes.

BAYER LEVERKUSEN X WEST HAM

Uefa Europa League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de ida

Data e horário: Quinta-feira, 11/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Kossounou, Tah e Hincapié; Frimpong (Tella), Andrich, Xhaka e Grimaldo; Wirtz, Hlozek e Borja Iglesias. Técnico: Xabi Alonso

WEST HAM: Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma e Cresswell (Emerson Palmieri); Alvarez, Soucek, Kudus, Ward-Prowse (Antonio) e Lucas Paquetá; Bowen. Técnico: David Moyes

Árbitro: Artur Dias (POR)

Assistentes: Paulo Soares (POR) e Pedro Ribeiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.