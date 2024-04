Diego Loureiro cobra dívida da SAF Botafogo na Justiça

Diego Loureiro entra com ação na Justiça - (crédito: Foto: Vitor Silva / BFR) Jogada10 Jogada10

Diego Loureiro entrou com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando R$590.727,00 do Botafogo. O goleiro alega que os dirigentes alvinegros não cumpriram com acordo de rescisão contratual. A informação é do “ge”.

Diego Loureiro x Botafogo

O goleiro assinou um contrato de quatro anos com Glorioso em julho de 2020. No entanto, os vínculos dos jogadores alvinegros foram transferidos para SAF durante este período. Afinal, John Textor assumiu as ações do clube no começo de 2021.

Diego Loureiro teve uma passagem de empréstimo pelo Atlético-GO em 2023 e depois retornou ao Botafogo no começo de 2024. O goleiro, no entanto, não fazia mais parte dos planos do clube. Os dirigentes alvinegros, dessa forma, optaram pela rescisão do contrato do arqueiro.

Na época, Diego Loureiro firmou um acordo com Botafogo e concordou em receber R$ 234.619,31, mais R$ 74.763,73 de valores não depositados de FGTS. A primeira parcela venceu no dia 20 de março e não teve quitação no prazo. O goleiro, dessa forma, entrou com uma ação na justiça.

Diego Loureira é cria das categorias de base do Botafogo. O goleiro chegou ao profissional em 2017 e participou do título da Série B em 2021. O arqueiro disputou ao todo 43 jogos pelo clube.

