Marcelo publica foto e ‘zoa’ Vidal após vitória do Fluminense

Marcelo com a bola dominada e Vidal (esq.) olhando atentamente - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C.) Jogada10 Jogada10

Após a difícil vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo (CHL), por 2 a 1, na última terça (9), pela Libertadores, o lateral-esquerdo Marcelo aproveitou para tirar uma onda com o volante Arturo Vidal em publicação nesta quarta-feira (10).

Nas redes sociais, o jogador do Flu publicou postagem com três fotos e uma mensagem. Uma das fotos, porém, mostra Marcelo “chutando” Vidal no braço. Em entrevista recente, logo após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, o volante chileno havia cutucado tanto o lateral, quanto o Fluzão.

Confira a postagem

Vitória importantíssima ???????? Máximo respeito ao futebol ??

Sempre botando tudo no seu devido lugar ???? ???? @rafaribeirorio pic.twitter.com/LCXKZ2j9Gg — Marcelotwelve (@MarceloM12) April 10, 2024

LEIA MAIS: Cano, do Fluminense, ultrapassa Zico e Pelé na Libertadores; entenda

“Vitória importantíssima. Máximo respeito ao futebol. Sempre botando tudo no seu devido lugar”, diz o jogador em sua conta no X, antigo Twitter.

Bom salientar, aliás, que, apesar da idade, por assim dizer, “avantajada”, os dois atuaram os 90 minutos no Maracanã. Dentre os 20 jogadores de linha que começaram o jogo, eles eram dois dos quatro mais velhos.

Somente Felipe Melo (40 anos) e Germán Cano (36) são mais velhos que Marcelo (35). Já Vidal só perdia para o zagueiro quarentão, já que é oito meses mais velho que Cano. O goleiro Fábio era o mais velho: 43 anos.

O Fluminense lidera o Grupo A, com quatro pontos em duas rodadas. Já o Colo-Colo, por sua vez, vem na segunda posição, com três pontos. O time chileno estreou com vitória sobre o Cerro Porteño (PAR). Na terceira rodada o Flu encara os paraguaios, enquanto o Cacique pega o Alianza Lima (PER).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.