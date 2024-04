Santos libera Hayner para o Vitória e faz troca com Fortaleza

Escobar deixa o Fortaleza e assina com o Santos - (crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza) Jogada10 Jogada10

O Santos vem fazendo mudanças no elenco para a disputa da Série B após ficar com o vice-campeonato do Paulistão. Nesta quarta-feira (10), o Peixe liberou Hayner para acertar com o Vitória. O lateral-direito está emprestado pelo Azuriz, do Paraná, até o fim da temporada, mas não permanecerá na Baixada Santista. Outros jogadores que deixaram o clube nesta quarta foram o Felipe Jonatan e Messias.

Após o título do Campeonato Baiano conquistado no último domingo, o Vitória apresentou proposta ao clube paranaense para comprar o lateral, de 28 anos, como informou inicialmente o jornalista Venê Casagrande. O Santos poderia cobrir a oferta e ficar com o jogador, mas preferiu não investir neste momento para contratá-lo. Vale lembrar que Hayner entrou na seleção do Paulistão.

Hayner chegou ao Santos no início do ano. Pelo clube, foram 11 jogos no Paulistão, sendo utilizado nas duas laterais por Fábio Carille. O Peixe acredita ter bons nomes da base para as alas, como Souza e JP Chermont, que são bem avaliados pelo comissão técnica.

Apesar de entrar na seleção do Paulistão, Hayner não contava com avaliação muito positiva no Santos. Tanto que o clube optou por não investir em sua contratação em definitivo.

Felipe Jonatan deixa o Santos, Escobar chega

Outro jogador que deixou o Santos foi o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. O clube da Baixada aceitou rescindir o contrato para o jogador acertar com o Fortaleza. Por outro lado, o Leão do Pici cede, também em definitivo, Escobar ao Peixe. Ambos tinham vínculo até o fim da atual temporada.

O argentino, de 27 anos, chega justamente para a vaga aberta com a saída de Felipe Jonatan, que estava no clube desde 2019. Ele estava em baixa após problemas com a torcida e jogos ruins no fim do Paulistão. O lateral deve viajar para Fortaleza nesta quinta-feira para exames médicos e assinatura de contrato.

Por outro lado, Escobar também deve desembarcar em Santos nos próximos dias. Ele estava no ônibus do Fortaleza que sofreu o ataque de torcedores do Sport, em fevereiro. Na ocasião, levou 13 pontos no rosto e teve traumatismo cranioencefálico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.