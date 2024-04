Flamengo escalado para duelo contra o Palestino

Com uma alteração no seu time ideal, a entrada de Leo Ortiz no lugar de Fabrício Bruno na zaga, Flamengo está escalado por Tite para o ebncarar o Palestino. O duelo desta quarta-feira (10/4), vale pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores. Veja abaixo:

O Flamengo tem um ponto, já que empatou na estreia com o Millonarios. Por sua vez, o Palestino é o lanterna do Grupo E. Afinal, perdeu em casa para o Bolívar por 4 a 0.

Relação dos atletas do rival do Flamengo

Aliás, veja abaixo os relacionados do Palestino:

