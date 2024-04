Atlético bate o Rosario Central e continua 100% na Libertadores

Gol de Scarpa abriu caminho para triunfo do Galo em casa - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (10), o Atlético Mineiro derrotou o Rosario Central por 2 a 1, em Belo Horizonte, chegando assim à sua segunda vitória na Copa Libertadores da América. O triunfo veio com gols de Gustavo Scarpa e Paulinho, um em cada tempo. Com o resultado, o Galo assumiu a liderança isolada do Grupo G, distanciando-se da própria equipe argentina, que fica com três pontos, enquanto os mineiros chegam a seis.

Primeiro tempo

O jogo foi bastante truncado na primeira etapa, mas com o Atlético tendo o domínio das ações. A primeira boa chegada veio numa cabeçada de Paulinho, por cima do gol. A partir de então, as faltas e lances mais ríspidos, típicos de um duelo Brasil x Argentina, deram a tônica do jogo. Só depois da metade do primeiro tempo é que o Galo voltou a ameaçar, em chute de Hulk, de longe, bem defendido por Broun.

Mas o Atlético conseguiu sair na frente quando Hulk fez boa jogada e tocou para Gustavo Scarpa, de canhota, bater no canto e fazer 1 a 0. Pouco depois, Paulinho passou perto de fazer o segundo, mas Broun defendeu outra vez.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o jogo ficou mais aberto e o Rosario Central chegou a passar perto do empate, numa cabeçada de Cervera, em que Éverson defendeu. Na sequência, a resposta do Galo veio em chute forte de Paulinho, em que novamente Broun fez boa intervenção. Mas a insistência argentina acabou dando certo aos 28 minutos, quando o Giaccone lançou bola na área e Malcorra desviou para empatar.

Só que nem deu muito tempo para os argentinos comemorarem. Logo na sequência, Guilherme Arana fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Paulinho tocar e decretar o triunfo atleticano em casa.

ATLÉTICO 2×1 ROSARIO CENTRAL

2ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Data e horário: 10/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Jemerson, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho (Otávio, 45’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Alisson, 45’/2ºT); Paulinho (Cadu, 50’/2ºT) e Hulk (Igor Gomes, 24’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

ROSARIO CENTRAL: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ortíz, Martínez (Giaccone, 21’/2ºT) e Malcorra; O’Connor, Cervera (Martínez Dupuy, 21’/2ºT) e Campaz. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orué (PER) e Jesús Sanchez (PER)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Cartões amarelos: Guilherme Arana, Jemerson (CAM); Campaz, Ortiz, Mallo (CEN)

Gols: Gustavo Scarpa, 39’/1ºT (1-0); Malcorra, 29’/2ºT (1-1); Paulinho, 31’/2ºT (2-1)

