Consórcio desclassificado na licitação do Maracanã recorrerá

Arena 360 foi alvo de parecer pela desclassificação por não atender requisitos do edital - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

Após a revelação dos resultados da segunda fase da licitação do Maracanã, o Consórcio Arena 360 foi alvo de uma recomendação para ser excluído do processo. O motivo para isso é a sua não conformidade com os critérios estabelecidos no edital. No entanto, planeja apelar para continuar participando.

Além de descartar a Arena 360, a comissão de licitação considerou que os planos de jogos apresentados pelo Vasco e pela WTorre, de Santos (com 35 datas) e Brusque (5 datas), violavam os termos do edital, e, portanto, os jogos foram excluídos da pontuação do “Consórcio Maracanã para Todos”. O Vasco também planeja contestar essa decisão.

De acordo com as notas divulgadas pela Comissão de Licitação, o consórcio formado por Flamengo e Fluminense obteve uma vantagem significativa que praticamente garante sua administração do Maracanã pelos próximos 20 anos. Isso se deve ao peso maior atribuído à proposta técnica (60%) em comparação com a proposta financeira (40%).

A concorrente expressou surpresa com o vazamento de informações sobre o processo. Desse modo, afirmou que irá recorrer para continuar na licitação. Além disso, também para participar da fase de abertura das propostas financeiras. O “Consórcio Maracanã de Braços Abertos” declarou estar confiante de que possui o melhor projeto para o estádio.

Leia a nota da Arena 360 abaixo

“É com estranheza que a Arena 360 (Consórcio Maracanã de Braços Abertos) soube do vazamento de informações do processo de licitação do Maracanã antes mesmo de ter recebido o parecer e a íntegra do processo administrativo como uma das Licitantes. Na própria terça (9) foi protocoloda uma solicitação formal de acesso ao processo, ainda não atendida. O acesso pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo do Estado do RJ também segue indisponível.

Considerando a publicação no Diário Oficial desta quarta (10), a Arena 360 apresentará recurso para seguir no processo licitatório e participar da fase de abertura das propostas financeiras, uma vez que está confiante de que tem o melhor projeto para o estádio. Além disso, entendemos que a proposta cumpriu os requisitos técnicos previstos no Edital, como a apresentação de garantia de datas para a realização de, no mínimo, 70 jogos de futebol no estádio.”

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou as notas da segunda fase da licitação do Maracanã no início desta quarta-feira, na madrugada. O Consórcio Fla-Flu, favorito para continuar na administração do estádio, obteve a maior pontuação, seguido pelo Maracanã para Todos, do Vasco e da WTorre. Com a terceira maior pontuação, a Arena 360 tve recomendação para desclassificação por não atender aos requisitos do edital.

A recomendação de desclassificação da Arena 360 se deu devido à sua não realização do número mínimo de 25 jogos – seja como promotor das partidas ou em acordo com os clubes. Além disso, estava prevista a desclassificação de licitantes que obtivessem uma pontuação inferior a 70 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.