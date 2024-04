Sem inspiração no ataque, Bragantino perde para Racing na Sul-Americana

Di Cesare e Martinera imprimem forte marcação em Guilherme Lopes, do Bragantino - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Red Bull Bragantino mirava a liderança de sua chave após vencer na estreia, mas a derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG, na noite desta quarta-feira (10), frustrou o objetivo dos brasileiros. Salas, Adrián Martínez e Roger Martínez anotaram os gols no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo H da Sul-Americana.

Com o resultado, o Massa Bruta estaciona nos três pontos e vê o time argentino seguir com 100% de aproveitamento, na ponta isolada, agora com seis pontos.

O Jogo

Os donos da casa foram superiores na primeira etapa e, logo no minuto inicial, aproveitaram brecha na retaguarda do Bragantino. Salas recebeu lançamento, invadiu a área e arrematou para abrir o placar. O time argentino explorou as jogadas verticais para ampliar a vantagem diante de um Massa Bruta atônito e que não assustou em momento algum. Após roubada de bola na saída dos brasileiros pela esquerda, Salas avançou e cruzou na medida para Adrián Martínez achar espaço e completar para a rede. O placar poderia ter sido mais elástico em razão das chances desperdiçadas.

No retorno do intervalo, o Bragantino melhorou a marcação e mostrou mais presença no campo ofensivo, equilibrando a partida. Mas não conseguiu criar boas jogadas. O Racing, por sua vez, não repetiu a agressividade do primeiro tempo e procurou jogar nas falhas do time brasileiro. Os anfitriões quase ampliaram em contragolpe que terminou em arremate de Salas. Aos 36, Solari recebeu passe de Salas, ficou frente a frente com Cleiton, mas parou no goleiro. Nos minutos finais, o Racing buscou administrar o placar, enquanto o Bragantino não levou perigo. Ainda deu tempo para, nos acréscimos, o atacante Roger Martínez ganha da defesa brasileira do Bragantino e fecha o placar.

RACING-ARG 3×0 RED BULL BRAGANTINO

2ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana

Data: 10/04/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Presidente Perón (El Cilindro), Buenos Aires (ARG)

Gols: Salas, 1’/1ºT (1-0); Adrián Martínez, 19’/1ºT (2-0); Roger Martínez, 46’/2ºT (3-0)

RACING: Arias; Mura, García Basso e Di Cesare; Martirena (Galván, 24’/2ºT), Santiago Sosa, Zuculini, Almendra (Conti, 24’/2ºT) e Solari (Urzi, 38’/2ºT); Quintero, Salas (David González, 38’/2ºT) e Adrián Martínez (Roger Martínez, 29’/2ºT). Técnico: Gustavo Costas.

BRAGANTINO: Cleiton; Guilherme Lopes (Gustavinho, intervalo), Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Nathan Mendes (Vitinho, 24’/2ºT) e Eric Ramires (Bruninho, 37’/2ºT); Eduardo Sasha (Talisson, 37’/2ºT), Laquintana (Henry Mosquera, intervalo) e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Cartões amarelos: Almendra, Martirena (RAC); – (RBB)

Cartão vermelho: Juninho Capixaba, 48’/2ºT (RBB)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.