Léo Ortiz estreia no Flamengo com ‘gol do alívio’ no Maracanã

Estrear com a camisa de um grande clube marcando um gol é não é comum nem para grandes atacantes. Para um, zagueiro, então, é raridade. Por isso Léo Ortiz, autor do segundo gol do Flamengo sobre o Palestino, na noite desta quarta-feira (10), no Maracanã, era a imagem da felicidade na saída de campo. O gol, aliás, garantiu a vitória por 2 a 0 sobre os chilenos, pela segunda rodada da Libertadores, em um momento em que o time não estava bem na partida.

“Fico feliz pela estreia vitória, por não sofrer gols, que é o nosso primeiro dever, e ainda teve o bônus de fazer o gol que deu tranquilidade ao time. O jogo estava ficando perigoso e pude dar um alivio maior a todos. Por isso a felicidade a grande pela estreia de hoje”, celebrou Léo.

Ainda de acordo com o zagueiro, além do desafogo no fim do jogo, o gol teve sabor de rendção dentro da própria partida. No primeiro tempo, Léo Ortiz teve grande chance de marcar, mas errou uma cabeçada e voltou abatido para o vestiário.

“Depois que errei a primeira chance, no primeiro tempo, fui para ao intervalo aborrecido e meus companheiros falaram para levantar a cabeca que viria outra. Felizmente aconteceu e fiz o gol que nos aliviou e ajudou a vencer o jogo”, concluiu.

Ao lado do zagueiro à beira do campo, Arrascaeta, capitão do time, exaltou Léo ao ser perguntado sobre a estreia do companheiro. “Nota dez para ele. Chegou bem, esperou a oportunidade e quando entrou, foi seguro atrás e ainda nos ajudou com um gol”, exaltou.

