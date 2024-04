Autor de golaço, Pedro destaca primeiro tempo do Flamengo

Pedro celebra com o grupo o golaço marcado nesta quarta-feira (10), no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10) Jogada10 Jogada10

Dono da camisa 9 do Flamengo, o atacante Pedro foi o autor de um gol digno dos melhores centroavantes na noite desta quarta-feira (10). Ainda no primeiro tempo, o artilheiro pegou sobra na pequena área, deu um chapéu no goleiro do Palestino e completou de cabeça para o fundo das redes. Desse modo, o time abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre a equipe chilena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pedro, aliás, chegou ao 15º gol na temporada. Treze deles, inclusive, em jogos oficiais. Os outros dois foram em amistosos. Após o jogo, eleito craque da partida, o jogador disse elogiou a atuação da equipe na primeira etapa.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom. Com volume de jogo bem alto. No segundo tempo, todavia, caiu um pouco o nosso ritmo e não fomos bem”, analisou.

O jogador, entretanto, disse que um dos motivos pelos quais a partida tomou um rumo mais complicado na segunda etapa foi o fato de que o time perdeu muitas oportunidades na primeira. Apesar disso, valorizou a vitória em casa.

“Perdemos muitas chances claras e o placar poderia ser mais amplo ainda antes do intervalo. Temos que corrigir esses erros. Mas no geral foi uma boa partida. É Libertadores e, por fim, foi importante pontuar em casa”, encerrou.

