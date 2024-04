Calleri admite má atuação do São Paulo: ‘Torcedor tem direito de reclamar’

Calleri valorizou a vitória sobre o Cobresal, mas admitiu a má atuação do São Paulo - (crédito: - Foto: São Paulo/Divulgação) Jogada10 Jogada10

Após o revés na estreia, o São Paulo precisava vencer a primeira na Libertadores para não se complicar na sequência do Grupo B do torneio. Mesmo diante do frágil Cobresal, a equipe teve muita dificuldade para abrir o placar e exagerou na quantidade de jogadas aéreas. Na saída de campo, Calleri admitiu que o time não fez uma boa partida, mas valorizou o triunfo por 2 a 0.

“Acho que foi um jogo difícil, a gente não conseguiu fazer gols no primeiro tempo. Eles jogaram bem, o torcedor tem direito de reclamar. Quero que meu time ganhe todo jogo de 10 a 0, mas nem sempre é possível. Hoje conseguimos ganhar, era o mais importante. A gente tem que melhorar muito para começar o Brasileirão da melhor maneira possível”, afirmou o camisa 9.

Ao longo da partida, a equipe paulista chegou a acertar a trave em duas oportunidades, porém precisava evoluir na construção das jogadas verticais. Em vários momentos, o foco se limitava em apenas bolas alçadas na área. André Silva deixou o banco para marcar o gol salvador, enquanto Calleri ampliou e sacramentou a vitória.

Na próxima rodada, o tricolor Paulista mede forças com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, dia 25, às 21h (de Brasília). Além disso, os comandados de Thiago Carpini terão as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A primeira delas acontece neste final de semana, quando o time enfrenta o Fortaleza, dia 13, às 21h (de Brasília), no MorumBIS.

