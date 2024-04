Carpini explica uso dos três zagueiros no São Paulo: ‘Amplitude pelos lados’

“Eu discordo que três zagueiros seja uma condição de se defender. Respeitamos o Cobresal e conquistamos a vitória. Claro que em alguns momentos pode ter atrapalhado um pouco o nervosismo. Houve alguns erros. E não tivemos tanto tempo para trabalhar nessa formação”, esclareceu Carpini, antes de completar:

“Com três zagueiros conseguimos ter amplitude pelos lados. Ferreira jogaria na função do Michel. Ele fez uma função de ala, pois é um atacante, meia, segundo volante. Queríamos ter profundidade, proteger um pouco mais da transição do Cobresal. Jogar no erro. Quantos clubes você vê jogando com três zagueiros que não são defensivos? Tivemos Ferraresi e Diego Costa jogando muito no campo do adversário”, completou.

“O meu sonho é ter todos os atletas à disposição um dia. Que a gente possa colocar as ideias, as variações e entregar o que for melhor para o torcedor. Aquilo que o torcedor espera de nós. O torcedor merece muito”, concluiu.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o tricolor Paulista mede forças com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, dia 25, às 21h (de Brasília). Além disso, os comandados de Thiago Carpini terão as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Por fim, a primeira delas acontece neste final de semana, quando o time enfrenta o Fortaleza, dia 13, às 21h (de Brasília), no MorumBIS.

