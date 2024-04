Velo Clube bate Noroeste em Bauru e fica perto do título da Série A2 do Paulista

Gabriel Mancha comemora ao lado dos companheiros o gol que definiu o triunfo do Velo Clube - (crédito: Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Velo Clube largou em vantagem no primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (10), o time derrotou por 1 a 0 o anfitrião Noroeste no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Gabriel Mancha mostrou oportunismo para aproveitar boa jogada de bola parada de sua equipe. Assim, anotou o gol solitário aos sete minutos do segundo tempo.

Com o resultado o time de Rio Claro precisa apenas de um empate atuando em seus domínios para conquistar o título. O segundo jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista ocorrerá neste sábado (13), às 15h10 (de Brasília), no estádio Benitão.

Caso triunfe por um gol de diferença, o Norusca força uma disputa nos pênaltis. Para faturar o troféu no tempo normal, precisa derrotar o Galo Vermelho por dois ou mais gols. Tanto o Velo Clube quanto o Noroeste já estão assegurados na elite do Paulistão de 2025.

