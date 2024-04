Coronado admite não estar 100% fisicamente, mas quer ajudar Corinthians

Coronado deu sua primeira assistência pelo Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Depois de mais um mês sem atuar, o meia Igor Coronado voltou a jogar no Corinthians. Ele entrou no segundo tempo contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira (9) e deu uma assistência para sacramentar o placar de 4 a 0 contra os paraguaios, pela Sul-Americana. Contudo, o jogador ainda não está 100% fisicamente para brigar pela titularidade.

Quem confirma isso é o próprio meia, que admitiu ter um início muito difícil no Timão. Primeiro, ele teve que lidar com um período de inatividade e também à adaptação ao futebol brasileiro após mais de uma década jogando no exterior. Depois, ainda enfrentou uma lesão muscular e o vírus da dengue. Contra o Nacional-PAR, ficou em campo por apenas 12 minutos, mas foi o suficiente para deixar um gostinho de ”quero mais”.

“100% (fisicamente) ainda não estou. Mas pelo menos essa semana eu consegui treinar quatro dias com o grupo. É claro que voltar assim não é fácil fisicamente, mas acho que os minutos de hoje já me ajudaram e a gente tem alguns dias de treino ainda pela frente. Então, eu acho que para o jogo de domingo (contra o Atlético-MG) eu posso colocar aqui uns 80%, pelo menos eu vou voltar assim”, disse Coronado, que prosseguiu.

“Claro que nenhum jogador quer ficar fora, especialmente quando chega em um novo clube, né? Para mim tem sido um início difícil, mas pelo menos estou contente com esse retorno e a grande vitória. A gente espera dar continuidade”, completou.

Corinthians vê Coronado como fundamental para a temporada

A comissão técnica alvinegra entende que Igor Coronado será uma peça importante para a equipe ao longo da temporada. O meia pode ser um substituto imediato de Garro ou atuar ao lado do camisa 10. Assim, o jogador terá mais uma chance de ganhar alguns minutos no próximo domingo (14), contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.