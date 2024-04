LDU X BOTAFOGO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Botafogo tentará, nesta quinta-feira (11/4), a sua reação na Libertadores-2024. Após perder em casa na estreia para o Junior Barranquilla-COL, o Glorioso vai até Quinto, no Equador, para enfrentar a LDU, às 19h (de Brasília) em duelo pela se guinda rodada do Grupo D da competição. Um bom resultado é essencial para que o time carioca não se complique de vez. Afinal Junior e Universitario já estão com quatro pontos, enquanto a LDU e o Bota, estão com zero.

Para companhar ester jogo, não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com um esquenta a partir das 17h30. Assim que o juiz der o início do duelo, a narração será de Christian Rafael.