Palmeiras volta a enfrentar equipe uruguaia após sete anos

Partida entre Palmeiras e Peñarol ficou marcada por confusão com Felipe Melo - (crédito: (5) Cesar Greco / Fotoarena) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encara o Liverpool-URU nesta quinta-feira (11), às 21h, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. O Verdão busca sua primeira vitória na competição e, para isso, volta a enfrentar uma equipe uruguaia, após sete anos.

A última vez que o Palmeiras enfrentou um time uruguaio na Libertadores foi em 2017. Na ocasião, o Verdão venceu o Peñarol, por 3 a 2, no Estádio Campeón del Siglo, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. Os gols foram marcados por Willian Bigode (duas vezes) e Mina.

Contudo, a partida ficou marcada por uma confusão entre os jogadores. A cena mais emblemática ficou a cargo de Felipe Melo, que deu um soco na cara de um jogador uruguaio (Nández).

Aliás, esta será a 50ª partida do Palmeiras contra um adversário uruguaio em toda a história do clube. Nesta soma, inclui nove equipes diferentes e até a própria seleção do Uruguai. No total, são 20 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Porém, será a primeira vez que o Alviverde vai encarar o Liverpool-URU na história.

Também será o reencontro do Palmeiras com o Allianz Parque, em noite de Libertadores. A equipe está invicta há 16 jogos como mandante na competição, com dez vitórias e seis empates desde maio de 2021. Assim, a expectativa é de novo resultado positivo nesta quinta-feira.

Por fim, o Verdão busca sua primeira vitória na competição. Afinal, a equipe de Abel Ferreira empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na estreia, e, agora, tenta somar mais três pontos no torneio continental.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.