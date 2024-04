Felipe Melo exalta Martinelli e vê futuro na Seleção: ‘Rápido e técnico’

Martinelli atuou como zagueiro ao lado de Felipe Melo na vitória do Fluminense - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

Depois do empate na estreia, o Fluminense bateu o Colo-Colo (CHL) por 2 a 1, no Maracanã, e garantiu a primeira vitória na Libertadores. Assim, o Tricolor agora lidera o Grupo A do torneio continental com 4 pontos e volta suas atenções para a rodada inaugural do Brasileirão. Felipe Melo analisou a atuação de Martinelli como zagueiro e disse que o companheiro terá chance na Seleção.

“Mais do que qualidade, Martinelli é um jogador com muita força física. Quando as pessoas acham que ele não vai chegar, ele chega atropelando todo mundo. Temos também o Felipe Andrade que é uma potência física enorme. Temos um grupo bem coeso, treinamos bastante, para termos várias opções no meio de campo, ataque e defesa. Uma grande equipe, aliás, é formada com grandes jogadores que têm que estar preparados a qualquer momento para jogar em qualquer posição”, disse Felipe Melo.

“O Martinelli não é tão alto, mas é muito forte fisicamente, muito rápido também, técnico. Graças a Deus ele está aqui conosco, porque é um garoto que breve breve, se Deus quiser, vai ter oportunidades inclusive na Seleção Brasileira”, acrescentou.

Dificuldade da Libertadores

O defensor valorizou os três pontos e lembrou que no dia anterior o Grêmio perdeu para o Huachipato, do Chile, jogando em Porto Alegre. Além disso, ressaltou que a Libertadores tem suas dificuldades e que o Tricolor enfrentou uma equipe de camisa pesada, com tradição no torneio.

“Se eu não me engano, o décimo colocado no Campeonato Chileno (o Huachipato está em décimo segundo) venceu o heptacampeão gaúcho (Grêmio) fora de casa. Acho que ai responde a pergunta (sobre a dificuldade). Todo jogo é difícil”, explicou.

“Foi difícil. Uma grande equipe, com grandes jogadores. Uma camisa pesada e com gente que sabe jogar a competição. Sabíamos, portanto, que seria muito difícil, mas estamos felizes por termos conseguido ganhar a partida”, completou.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino, também no Maracanã. Por fim, essa será a estreia dos comandados de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro.

