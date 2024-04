Lelê, do Fluminense, sofre ruptura de ligamento do joelho direito

Lelê tem lesão e desfalca o Fluminense na sequência da temporada - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

Depois de deixar o gramado de maca e chorando, Lelê, do Fluminense, passou por exames e não teve uma boa notícia. Afinal, o atacante teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. No duelo com o Colo-Colo, no Maracanã, o jogador, que entrou no lugar de Felipe Melo no intervalo, se lesionou em dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia.

Artilheiro do time na temporada com seis gols, o atleta deixou o Maracanã de muletas e já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria. Além disso, o treinador Fernando Diniz falou sobre a situação do atacante durante a coletiva de imprensa.

“A nota triste do jogo hoje foi a contusão do Lelê. É um jogador que tem se dedicado muito, evoluiu muito do ano passado para cá. Às vezes um jogador para jogar no Fluminense, time grande, de massa, de torcida, leva um tempo para se adaptar. Mas ele evoluiu muita coisa do ano passado para cá, ajudou muito no Campeonato Carioca e infelizmente ele vai ficar um tempo aí afastado”, disse.

Na reta final do jogo, Lelê tentou uma arrancada em direção a área, entretanto ao tocar na bola, o defensor levou a melhor. Na dividida, o tricolor sentiu dor no local e teve que ser atendido aos 43 minutos. O médico, rapidamente, analisou a situação e pediu a substituição.

INFORMAÇÃO: O atacante Lelê foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desejamos uma boa recuperação ao nosso camisa 18. Estamos com você, Guerreiro! pic.twitter.com/HRzGuDZyiX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2024

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (13), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino, também no Maracanã. Por fim, essa será a estreia dos comandados de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro.

