Torcida do Vasco esgota ingressos para estreia contra o Grêmio

Dois dias depois da abertura das vendas, a torcida do Vasco adquiriu todos os ingressos para a estreia da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Assim, São Januário terá casa cheia no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no confronto do Cruz-Maltino com o Grêmio.

Depois da eliminação para o Nova Iguaçu, no Carioca, os comandados de Ramón Díaz tiveram 28 dias de preparação para a rodada inaugural da competição nacional. Dessa forma, o elenco não entra em campo desde o dia 17 de março.

INGRESSOS ESGOTADOS ???? PARTIU CALDEIRÃO! ?????????#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/Gi5tO27aqr — Sócio Gigante (@sociogigante) April 11, 2024

De olho em chegar forte para o duelo com o Imortal Tricolor, o clube carioca montou um cronograma especial para alguns jogadores, com o objetivo de equilibrar as cargas de trabalho. Alguns atletas como Galdames precisaram de descanso dentro desta “intertemporada”.

Além disso, a delegação ficou concentrada por três dias, em um hotel próximo ao CT Moacyr Barbosa. Durante esse período, o elenco teve treinos em tempo integral e jogou três jogos-treinos, contra adversários como Olaria, Volta Redonda e América-MG.

Por outro lado, o técnico não poderá contar com sua principal estrela diante do Grêmio. Dimitri Payet lesionou o joelho e deve ficar fora pelo menos até a quinta rodada do Brasileirão.

