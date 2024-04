Artur Jorge tem nome publicado no BID e é regularizado pelo Botafogo

Artur Jorge está pronto para estrear no comando técnico do Botafogo - (crédito: - Foto: Reprodução Youtube canal Botafogo TV) Jogada10 Jogada10

Antes da estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve uma boa notícia fora de campo. Afinal, o técnico Artur Jorge teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta quinta-feira (11). Assim, o comandante português poderá estar à beira do campo na rodada inaugural da competição nacional, diante do Cruzeiro, no Mineirão, domingo (14), às 17h (de Brasília).

Vale ressaltar, que o treinador poderá fazer sua estreia nesta quinta-feira (11), no confronto com a LDU, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na estreia, o Glorioso perdeu por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, no Nilton Santos, e busca se recuperar no torneio continental.

Artur Jorge chega ao Botafogo com mais quatro profissionais. São eles: os auxiliares técnicos Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.

Por fim, para ter seu novo treinador, o clube carioca desembolsou 2 milhões de euros (quase R$ 11 milhões) ao Braga (POR). Inclusive, o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, foi até Portugal negociar com o treinador, que assinou contrato válido até o fim de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.