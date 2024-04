Campeão da Copinha entra na justiça para rescindir com o Corinthians

Higor busca rescisão com o Corinthians - (crédito: RONALDO BARRETO) Jogada10 Jogada10

Campeão da Copinha em 2024 com o Corinthians, o atacante Higor, de 21 anos, entrou com ação na Justiça do Trabalho para rescindir contrato com o clube. Ele tem vínculo com o Timão até o final desta temporada e pede o rompimento alegando falta de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com a defesa do jogador, o Corinthians não realiza os depósitos estipulados em contrato há 22 meses. A juíza Lin Ye Lin, da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo, não aceitou o pedido de rescisão. Contudo, os advogados do atleta já avisaram que vão recorrer.

“Desde que começou o contrato do Higor, o Corinthians nunca fez pagamento do FGTS. Assim, respaldado pela Lei Geral do Esporte, ele tem direito à rescisão do contrato. Foi requerida uma liminar e houve uma decisão judicial que não guarda correlação com os pedidos. Fatalmente houve algum equívoco da juíza, ela indefere o levantamento do FGTS, mas isso não é nem pedido na ação, porque inexiste qualquer depósito. Vamos apresentar embargo de declaração”, disse Filipe Rino, advogado de Higor.

A defesa do jovem pede, além do encerramento do contrato, o pagamento dos valores em aberto de FGTS, além de multas, verbas rescisórias e honorários advocatícios, totalizando R$ 109,7 mil.

Higor não subiu para os profissionais do Corinthians

Higor não tem mais idade para atuar no sub-20 do Corinthians, mas aguardava uma promoção ainda nesta temporada. Alguns colegas que conquistaram a Copinha junto com o atacante já treinam com os profissionais. Casos de Breno Bidon, Arthur Sousa e João Pedro Tchoca. O jogador foi o vice-artilheiro do Timão na Copa São Paulo, com quatro gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.