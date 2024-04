Marquinhos celebra momento e exalta estilo de Diniz: ‘Ninguém no mundo faz’

Marquinhos é um dos destaques do Fluminense neste início de Libertadores - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

Nos dois primeiros jogos do Fluminense na Libertadores, um jogador tem se destacado e chamado a atenção da torcida. Trata-se de Marquinhos, que estufou a rede duas vezes e deu uma assistência. Assim, durante coletiva de imprensa, o atacante, que está emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, celebrou o bom momento e valorizou o trabalho de Diniz, que considera autoral, algo que ninguém faz no mundo.

“Com o Arteta (técnico do Arsenal) tem um pouco de gostar da bola, de propor o jogo o tempo todo. Mas o professor Fernando é muito diferente. É até difícil falar, é muito diferente. Acho que ninguém no mundo faz. Só ele aqui no Fluminense. A semelhança de querer propor o jogo, ser ofensivo, tem um pouco com o Arteta. Mas o jeito que a gente joga, tudo que a gente faz aqui é só dele, acho que ninguém no mundo faz”, disse.

Momento mágico

Na última terça-feira (11), o atacante estufou a rede com um golaço e, em seguida, deu a assistência para o tento de Germán Cano. Além disso, ao comemorar este grande início com a camisa tricolor, o atleta citou que foi seu aniversário no último domingo (7), completou 21 anos, e que vive uma semana mágica.

Olho na agenda O Fluminense volta a campo no próximo sábado (13), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino, também no Maracanã. Por fim, essa será a estreia dos comandados de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.