Santos atende pedido de Carille e veta saída de Julio Furch

Julio Furch vai permanecer no Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos decidiu que não vai negociar o centroavante Julio Furch. O argentino teve seu nome sondado por algumas equipes e chegou a abrir conversas com o Fortaleza. Contudo, após pedido do técnico Fábio Carille, o Peixe vai manter seu jogador ao menos até o final da temporada.

O argentino tem contrato com o Peixe até julho de 2025 e aceitou reduzir salários para permanecer no clube após o rebaixamento à Série B. Furch é considerado um jogador “de grupo”, agregador, de boas qualidades técnicas e decisões inteligentes dentro de campo. Além disso, Fábio Carille gosta muito do centroavante. Tanto que o treinador esperou até o último minuto para saber se poderia contar com ele na final do Campeonato Paulista, já que o atleta estava lesionado.

O centroavante sofreu uma lesão dias antes da final que o impediu de estar em campo desde o começo do jogo, a decisão contra o Palmeiras. Morelos, que entrou em seu lugar, não correspondeu à altura.

Aliás, o desempenho do colombiano nas últimas partidas fez com que Furch ganhasse um ”papel crucial” no Santos. A comissão técnica entende que não tem um jogador das mesmas características do argentino. Assim, só vai negociar o jogador caso chegue uma proposta irrecusável.

Furch tem 34 anos e fez 22 jogos e três gols em 2023. Na atual temporada, tem o mesmo número de gols em 13 jogos. O Fortaleza enxergava o jogador como o substituto ideal para Thiago Galhardo, que deixou o clube. Mas o Santos vai seguir com seu centroavante em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.