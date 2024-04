Artur Jorge recebe mensagem carinhosa do filho antes de jogo do Botafogo

Artur Jorge está próximo de realizar sua estreia no Botafogo. O técnico, dessa forma, recebeu uma mensagem carinhosa do filho às vésperas da partida diante da LDU, pela Libertadores. O jovem de 29 anos, que também se chama Artur Jorge, atua como zagueiro do Farense, de Portugal.

De filho para pai

“Eu tive conhecimento assim que houve os primeiros contatos entre ele e o clube. Fiquei entusiasmado com a possibilidade assim como ele, e contente por se ter concretizado. Acredito ser um enorme desafio mas ao mesmo tempo um grande motivo de orgulho poder comandar uma equipe tão grande e com tanta tradição”, disse Artur Jorge ao “ge”.

“Quero te desejar muita sorte e para a equipe também, que o sucesso de uns estará sempre ligado ao sucesso de outros de forma umbilical. Sinto que está preparado para este desafio e sei que tem todas as condições para triunfar nesta caminhada. A família está toda torcendo muito, e o Botafogo ganhou inúmeros torcedores aqui em Portugal, que irão acompanhar desde já todos os jogos em busca da vitória. Essa é a sua ambição e a sua forma de estar no futebol. A ganhar e a querer sempre mais e mais. Boa sorte!”, completou Artur Jorge.

Artur Jorge sempre acompanhou os jogos do pai ao longo da infância. O jovem, dessa forma, se encantou com mundo do futebol e também decidiu se tornar um jogador.

“As minhas melhores lembranças da infância são de quando acompanhava o meu pai na sua carreira de perto, quando ia com ele aos treinos, assistia a todos os jogos no fim de semana. Sempre foi um mundo que me fascinou, que me apaixonou e tinha sempre o desejo de seguir as mesmas pisadas que ele”.

LDU x Botafogo

Aliás, os times se enfrentam nesta quinta-feira (11/04), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. Com apoio e incentivo do filho, Artur Jorge fará sua estreia no Glorioso e iniciará uma nova trajetória no futebol.

