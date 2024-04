Neymar brinca com Jorge Jesus e leva resposta: ‘Quero um sapato desse’

Jorge Jesus e Neymar têm boa relação - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal) Jogada10 Jogada10

Neymar segue fora do Al-Hilal em recuperação de lesão grave no joelho esquerdo. No entanto, o clima com o técnico Jorge Jesus é um dos melhores. Logo ao encontrar com o treinador, o astro brasileiro parabenizou pelo recorde de vitórias consecutivas com a equipe saudita e ganhou uma resposta para lá de engraçada.

Neymar, inicialmente, falou sobre o recorde. “Mister, meus parabéns, melhor treinador do mundo”, brincou o camisa 10.

No entanto, na sequência, Jesus brincou com o calçado que Neymar estava usando. No caso, o atleta estava com uma bota imobilizadora no pé esquerdo. Todos que estavam ao redor deram risada da situação. “Esse sapato aqui é show”, respondeu o camisa 10.

Neymar voltou a dar os parabéns e teve a seguinte resposta de Jorge Jesus. “Parabéns é amanhã”. O jogador ampliou dizendo que repete a felicitação após o jogo contra o Al-Ittihad, nesta quinta-feira (11).

