Volante do Vitória vive expectativa por duelo contra o Palmeiras

Dudu projeta duelo contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Victor Ferreira/EC Vitória) Jogada10 Jogada10

Após conquistar o título do Campeonato Baiano 2024, o Vitória agora volta todas as suas atenções para a estreia no Brasileirão. O Leão terá pela frente o atual campeão Palmeiras, no Barradão. O volante Dudu, um dos destaques do rubro-negro desde a temporada passada, disputará pela primeira vez a elite do futebol nacional. O jogador falou sobre a expectativa de poder atuar na Série A.

“Eu posso dizer que é a realização de um sonho, poder disputar a série A do Campeonato Brasileiro. Todo jogador sonha em chegar na elite e comigo não é diferente, estou muito feliz com essa oportunidade de poder jogar a primeira divisão com o Vitória, um clube que desde a minha chegada me todos me receberam muito bem e eu tenho um carinho muito grande”, disse.

Aliás, o Vitória volta a disputar a Série A do Brasileirão após seis anos. O Leão da Barra vem de duas conquistas praticamente seguidas, a série B de 2023 e o Baiano, conquistado no último domingo (07), sobre o maior rival. Agora, Dudu projeta um duelo ainda mais complicado, contra o Palmeiras, atual campeão nacional.

“Vamos enfrentar o atual campeão logo na estreia, então isso já mostra a dificuldade da competição. O Palmeiras é uma grande equipe, tem jogadores qualificados, mas também temos um ótimo time e vamos jogar dentro de casa, com o apoio da nossa torcida e temos que buscar os três pontos. Temos os nossos objetivos para a competição e vamos com tudo para alcançar as nossas metas”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.