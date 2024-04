Hulk explica substituição no Atlético na vitória sobre o Rosario

Hulk é o principal nome do Atlético atualmente - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético venceu o Rosário Central, por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (10), na Arena MRV, pela Copa Libertadores. No entanto, algo chamou atenção e preocupou o torcedor atleticano: a saída de Hulk do jogo.

No clássico diante do Cruzeiro, que sacramentou o pentacampeonato do Galo no Mineiro, o atleta chegou a reclamar de dores na coxa esquerda. Ele, aliás, era dúvida para o jogo da Copa Libertadores. Com a substituição, vários atleticanos questionaram se o atacante machucou.

Hulk, todavia, esclareceu que a situação foi normal e para chegar mais descansado na estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (14), contra o Corinthians, em São Paulo.

“Contra o Cruzeiro, eu estava bem desgastado da viagem. Acabei pegando um pouco de inflamação atrás do joelho. Fazendo uma leitura, o Milito fez uma mudança radical. Ficamos muito ofensivos. Logo quando fizemos o 2 a 1, falei: ‘Me tira e põe um zagueiro’. O Milito, como é inteligente, já colocou mais dois zagueiros. E hoje, foi mais estratégia para descansar para domingo”, revelou o atacante.

E mesmo com menos tempo em campo, Hulk foi decisivo. Afinal, em campo, ele deu o passe para o gol de Gustavo Scarpa, ainda no primeiro tempo. O Galo está com 100% na Copa Libertadores: duas vitórias em dois jogos.

