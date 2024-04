Joelinton renova com o Newcastle: ‘Melhor decisão da minha carreira’

O meio-campista Joelinton renovou com o Newcastle. O clube inglês fez o anúncio por meio das redes sociais, mas não revelou o tempo do novo vínculo. Contudo, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o contrato vai até junho de 2029.

Joelinton tinha compromisso com o Newcastle somente até o final da próxima temporada. Assim, ele poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro de 2025.

Dessa maneira, o brasileiro reforçou o desejo de seguir atuando nos Magpies e disse estar bem no clube.

“Estou muito feliz com esse acerto que tivemos. Essa renovação de contrato diz muito sobre a relação que eu e minha família temos com o clube e a cidade. Estamos aqui desde 2019, e nos sentimos em casa. O Newcastle é muito especial para mim, pois é um clube onde aprendi muita coisa durante todos esses anos. O reconhecimento e o carinho que a torcida tem por mim são recíprocos, e acho que essa é uma união maravilhosa. O que posso prometer é que seguirei dando o meu máximo todos os dias, nos treinos e nos jogos, e alcançar grandes coisas com o clube”.

