Carlinhos é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo

Carlinhos com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Após um Campeonato Carioca brilhante pelo Nova Iguaçu, chegou a hora de Carlinhos entrar em campo pelo Flamengo. Anunciado pelo Rubro-Negro no início da semana, o atacante foi regularizado no BID da CBF e já pode estrear pelo seu novo clube. A expectativa é que ele esteja com a delegação na partida diante do Atlético-GO, no domingo, em Goiânia.

LEIA: Carlinhos recebe prêmio e celebra chegada ao Flamengo

Para contar com um dos destaques do estadual, o Flamengo pagou R$ 3,2 milhões ao Nova Iguaçu. Carlinhos assinou até o fim de 2026. A sua apresentação será na sexta-feira, no Ninho do Urubu.

Aliás, Carlinhos esteve no Maracanã para assistir a partida contra o Palestino. Assim que chegou ao estádio, o atacante participou de uma gravação da “FlaTV”. Posteriormente, foi até o vestiário e participou da conversa entre os jogadores antes do início da partida.

O reforço do Mais Querido assistiu o confronto ao lado de Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis pela pasta de futebol do Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.