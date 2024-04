Flamengo define data da apresentação oficial de Carlinhos

Carlinhos se apresenta ao Flamengo nesta sexta-feira - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Carlinhos é o quarto reforço do Flamengo para 2024 e já tem data para ser apresentado no clube. A apresentação oficial do atacante rubro-negro, dessa forma, acontece nesta sexta-feira (12/04), às 14h15 (de Brasília), no Ninho do Urubu. O centroavante assinou um contrato até dezembro de 2026.

Chegada de Carlinhos ao Flamengo

O clube desembolsou 600 mil euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual) pela contratação do atacante. O centroavante atraiu olhares da diretoria rubro-negra ao longo do Campeonato Carioca de 2024. O jogador marcou oito gols pelo Nova Iguaçu e se tornou vice-artilheiro do Estadual.

Carlinhos, dessa forma, chega para brigar por posição com Pedro e ser mais uma opção no ataque rubro-negro. Aliás, é importante lembrar que Gabigol, ídolo do clube, está suspenso por tentar fraudar um exame antidoping surpresa. O camisa 10 ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Aliás, Carlinhos já está regularizado no BID e pode fazer sua estreia pelo Flamengo. Os jogadores rubro-negros entram em campo no próximo domingo (14/04), diante do Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão 2024.

