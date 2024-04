Com golaço de nigeriano, Flamengo conquista a primeira vitória no Brasileirão Sub-20

O Flamengo conquistou, na tarde desta quinta-feira (11), a sua primeira vitória no Brasileirão Sub-20. O time do técnico Mário Jorge venceu o Cuiabá por 3 a 1. Na Gávea, no Rio de Janeiro, os gols da vitória rubro-negra foram de Hassan, Carbone e Welinton. Aliás, o gol do nigeriano Hassan foi de rara categoria. Dudu marcou pelo Cuiabá.

Anteriormente, o Mais Querido perdeu para o Goiás na estreia na competição. Com os três pontos nesta quinta, pulou para a oitava posição, mas pode descer na tabela conforme os demais resultados da segunda rodada.

Mário Jorge e Zico no Maracanã

No dia anterior da partida contra o Cuiabá, o técnico Mário Jorge foi ao Maracanã para acompanhar a partida do time profissional contra o Palmeiras. Por lá, o treinador encontrou com Zico. Os dois conversaram por cerca de cinco minutos, durante o intervalo.

Como foi o jogo

O Flamengo abriu o placar aos oito minutos, em bobeada da defesa do Cuiabá. O nigeriano Hassan aproveitou a oportunidade e acertou um lindo chute. Aliás, esse foi o segundo gol dele em dois jogos pelo Rubro-Negro. Após estrear o marcador, o time carioca diminuiu o ritmo de jogo, visando controlar a bola.

No entanto, o cenário mudou quando o árbitro marcou pênalti para o Cuiabá. Os jogadores do Flamengo, aliás, reclamaram da penalidade, em lance discutível. Dudu foi para a cobrança e não desperdiçou. A equipe do técnico Mário Jorge teve que voltar a se lançar ao ataque. Foi assim que chegou ao segundo gol com Carbone, aos 43′. Três minutos depois Welinton marcou o terceiro.

Segundo tempo

Com a vitória encaminhada, o Mais Querido diminuiu a intensidade no ataque e buscou controlar a partida. O Cuiabá, por sua vez, não conseguiu chegar, com tanta frequência, ao seu campo de ataque.

A próxima partida do Flamengo pelo Brasileirão Sub-20 será contra o Palmeiras, também na Gávea, no dia 17 de abril.

