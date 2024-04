Ganso alcança marca importante pelo Fluminense no Século; saiba

Ganso foi titular do Fluminense contra o Colo-Colo (CHL) - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC) Jogada10 Jogada10

Titular exatamente um mês após sua última partida, o meia Paulo Henrique Ganso alcançou um importante número com a camisa do Fluminense. Foi na última terça (9), na vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo (CHL), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores-2024.

Segundo levantamento feito pelo “NetFlu”, o camisa 10 chegou aos 224 jogos pelo Tricolor das Laranjeiras. E, dessa forma, atingiu uma marca que impressiona: é o décimo jogador com mais partidas pelo Flu no Século XXI.

Ao entrar em campo (foi titular) contra o Colo-Colo, o jogador de 34 anos desbancou, então, o volante Diguinho, que jogou pelo Fluminense entre 2009 e 2014. Agora, PH Ganso está a duas partidas de alcançar o lateral-esquerdo Junior Cesar, nono colocado na lista.

O meia, aliás, voltou após um mês de molho. Ele sofreu problemas na panturrilha durante o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, em derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no último dia 10 de março.

Se mantiver a média atual de participação por jogo (atuou em oito dos 17 jogos do Fluminense na temporada), pode alcançar, assim, o oitavo colocado da lista, Nino. Isso levando em consideração apenas o número mínimo de jogos que o Flu tem pela frente (quatro da Libertadores, dois da Copa do Brasil e 38 no Brasileirão).

Se atuar todos estes jogos, porém, subiria à sexta colocação da lista. Dessa forma, ele superaria o goleiro Fernando Henrique, atualmente no XV de Piracicaba.

Confira a lista

10º Ganso – 224 jogos

9º Junior Cesar* – 226 jogos

8º Nino – 246 jogos

7º Marcos Jr – 247 jogos

6º Fernando Henrique – 265 jogos

5º Conca* – 272 jogos

4º Marcão* – 320 jogos

3º Diego Cavalieri* – 352 jogos

2º Fred* – 382 jogos

1º Gum – 414 jogos

*Jogadores já aposentados

