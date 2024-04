Saiba como Inter Miami e Messi podem jogar o Mundial de 2025

Lionel Messi viu o seu time, o Inter Miami, ser eliminado na Concachampions - (crédito: Foto: Yuri Cortez/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Na noite da última quarta-feira (10/4), o Inter Miami, de Messi e cia foi derrotado pelo Rayados-MEX por 3 a 1 e se despediu da briga pelo título da Concachampions. Após empatar por 2 a 2 no primeiro duelo, o time dos EUA acabou superado no México e saiu de forma acachapante do torneio continental.

Embora o técnico Tata Martino tenha escalado o quarteto mágico com Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba, o time não andou dentro das quatro linhas.

MLS

Agora, com a saída do torneio, Messi e seus companheiros focam na disputa da MLS, onde a equipe aparece em alta na classificação. Em oito jogos, o Inter Miami somou 12 pontos e aparece na 3ª posição da Conferência Leste.

Mundial de Clubes

Com a saída da Concachampions, o caminho para o Inter Miami disputar o Mundial de Clubes de 2025 ficou complicado e gera debate nos bastidores.

Por conta de o torneio ocorrer nos EUA, o país terá um representante, mas ainda não se sabe ao certo qual será o critério definido pelos executivos locais.

Segundo fontes apuradas pelo JOGADA10, os dirigentes norte-americanos entendem que o regulamento da FIFA permite uma brecha para a ‘indicação’ de um clube.

Porém, existe uma ala forte dentro da MLS que apoia o vencedor da temporada 2024 como representante legal no torneio do ano que vem.

Fator Messi no Mundial de Clubes

Em meio aos debates, o entendimento é que a presença de Messi e Inter Miami poderiam alavancar a exibição do esporte no país, além disso, o time gerido por David Beckham é o único que teria condições de competir com os rivais internacionais.

