Benfica vence o Olympique de Marseille e larga em vantagem por vaga na semifinal da Europa League

Deu Benfica no jogo de ida das quartas de final da Uefa Europa League 2023/24. Nesta quinta-feira, os Encarnados receberam o Olympique de Marseille no Estádio da Luz e saíram na frente na busca por vaga nas semifinais com vitória por 2 a 1. Rafa Silva e Ángel Di María marcaram para os donos da casa, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang descontou.

Dessa forma, com o resultado, o time português jogará pelo empate na partida de volta para avançar. Os franceses, entretanto, precisarão de triunfo por dois ou mais gols de diferença para conseguirem a classificação. Em caso de vitória por um gol de diferença, o jogo irá para a prorrogação. O vencedor enfrentará quem passar do confronto entre Liverpool e Atalanta. Os italianos, aliás, venceram os britânicos por 3 a 0, na Inglaterra, nesta quinta-feira.

De biquinho

Em um primeiro tempo equilibrado, o Benfica conseguiu abrir o marcador 15 minutos. Em jogada pela direita, David Neres encontrou Tengstedt dentro da área, e o dinamarquês tocou para Rafa no meio. O camisa 27 quase se atrapalhou, mas conseguiu o domínio e bateu de biquinho na bola para balançar as redes em Lisboa.

Di Magia

No início da etapa final, aos seis minutos, os donos da casa ampliaram. Em contra-ataque, Di María arrancou pela direita e entregou para David Neres. O brasileiro devolveu para o argentino, que bateu de primeira. A bola ainda desviou no zagueiro Gigot, mas morreu no fundo das redes.

Descontou

Atrás no marcador, o Olympique precisou se lançar ao ataque para diminuir a diferença. E o gol saiu aos 21. Em passe em profundidade, Aubameyang ganhou dividida com António Silva e saiu cara a cara com o goleiro Trubin. Com categoria, o camisa 10 ajeitou o corpo e bateu no canto para balançar a rede para os franceses.

Sequência

Benfica e Olympique de Marseille voltam a campo na próxima quinta-feira, desta vez na França, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League. Antes, porém, os portugueses têm compromisso pelo campeonato nacional no domingo. Já os franceses, contudo, folgam na Ligue 1 no fim de semana.

