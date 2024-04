Guia da rodada 1 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Seja muito bem-vindo, torcedor! O Campeonato Brasileiro finalmente está de volta, após quatro meses de ausência e uma edição repleta de reviravoltas em 2023. Para o ano novo, como de costume, 20 equipes estarão em busca dos momentos de glória através dos grandes campos do país.

Será decretada, neste sábado (12/4), a largada para a primeira das 38 rodadas, com os dez embates inaugurais da competição. A bateria de jogos da vez chegará com quatro compromissos no sábado e os seis complementares no dia seguinte, domingo (14/4). De cara, o amante do futebol brasileiro poderá degustar de encontros entre alguns dos principais times da elite nacional.

No primeiro dia de rodada, os principais destaques ficarão com os jogos síncronos realizados no MorumBIS e no Maracanã. Às 21h, o São Paulo abre a trajetória no torneio diante do Fortaleza. Na capital carioca, o atual campeão da Libertadores Fluminense receberá o Red Bull Bragantino. Um pouco mais cedo, às 18h30, os recém promovidos da divisão de acesso Criciúma e Juventude abrem o campeonato, em Santa Catarina.

No segundo dia, três dos seis jogos estarão em maior evidência. Dois deles, às 16h. Na Neo Química Arena, o Corinthians terá pela frente o atual campeão mineiro, o Atlético-MG. O Vasco, garantido na Série A de 2023 na última rodada, recebe o Grêmio, campeão do Gauchão, em São Januário.

Uma hora mais tarde, mais um embate entre estados. O Cruzeiro será o adversário do Botafogo, no Mineirão. O Barradão, em Salvador, será o palco do encontro entre os atuais campeões das Séries A e B do Brasileirão. Às 18h30, Vitória e Palmeiras encerram a rodada. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da bateria inaugural do principal torneio do futebol brasileiro. Boa rodada!

Criciúma x Juventude

A edição 2024 abre com dois clubes tradicionais do Sul medindo forças no retorno à elite e dão o primeiro passo para interromper a vida de sobe e desce. De um lado, o Criciúma está de volta pela primeira vez desde 2014. Do outro, o Juventude, que esteve na Série A há dois anos, mas logo caiu e conquistou o acesso ano passado. A dupla chega após boas campanhas nos estaduais. Enquanto o Tigre foi campeão catarinense, o Ju ficou com o vice do Gauchão. Pela Série B de 2023, foram duas vitórias do alviverde no confronto.

Data: sábado (13/4), às 18h30

Local: Heriberto Hulse (SC)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Criciúma

Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Barreto, Marquinhos Gabriel e Felipe Mateus; Renato Kayzer e Éder. Técnico: Claudio Tencati

Juventude

Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Jean Carlos, Jádson, Caique e Erick Farias; Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Internacional x Bahia

Em princípio de crise, Internacional e Bahia se enfrentam no Beira-Rio para começar o Brasileirão com o pé direito e aliviar a pressão pelos resultados recentes. O Colorado está na cobrança após mais um ano sem chegar na final do Gauchão e ter ficado no 0 x 0 com o modesto Real Tomayapo, em casa, pela Libertadores. Já o Tricolor de Aço abriu os cofres para trazer reforços, mas ainda não viu reflexo em campo e terminou o estadual como vice para o maior rival, o Vitória. O retrospecto recente entre as equipes, no entanto, não é bom para os baianos. Nos últimos dez encontros, foram oito vitórias dos gaúchos, uma dos nordestinos e outro empate.

Data: sábado (13/4), às 18h30

Local: Beira-Rio (RS)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia e Aránguiz; Maurício e Wanderson; Alario e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Bahia

Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Thaciano, Jean Lucas e Cauly; Luciano Juba. Técnico: Rogério Ceni

Fluminense x Red Bull Bragantino

Destaques do futebol brasileiro em 2023, Fluminense e Bragantino começam o novo Brasileirão em momentos diferentes após ambos terminarem os respectivos estaduais eliminados na semi. O atual campeão da Libertadores passou por uma fase turbulenta, especialmente pelo desempenho em clássicos, mas venceu no meio de semana e dá mostras de que está perto de recuperar o futebol encantador da temporada passada. Do outro lado, o Massa Bruta, que acenou com o título nacional na última edição, chega de uma derrota de 3 x 0 para o Racing na Sul-Americana.

Data: sábado (13/4), às 21h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz

Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Matheus Fernandes; Laquintana, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

São Paulo x Fortaleza

Thiago Carpini estreia como treinador em uma partida de Série A contando com a vitória para amenizar de vez a crise. Na cobrança pelo desempenho abaixo desde o título da Supercopa Rei, o comandante do São Paulo ganhou sobrevida após a vitória no meio de semana pela Libertadores. Do outro lado, o Fortaleza não demonstrou ter sentido o baque do vice estadual para o Ceará e chega embalado pela goleada de 5 x 0 contra o Nacional Potosí na Sula. Porém, o Leão do Pici não vence o confronto entre tricolores há oito jogos. Desde então, são quatro triunfos paulistas e quatro empates.

Data: sábado (13/4), às 21h

Local: MorumBIS (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis:

São Paulo

Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alison e Michel Araujo; Erick, Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Pochettino e Zé Welison; Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR x Cuiabá

Campeão paranaense, o Athletico traz para 2024 o peso extra de ser o ano do centenário e começa o Brasileirão na expectativa de fazer parte do G-4 pela primeira vez desde 2013. Para isso, o Furacão bancou a contratação do técnico Cuca e está com 100% de aproveitamento em sete partidas sob a batuta do comandante. Ainda assim, o confronto terá a quebra de alguma marca, já que o Cuiabá chega sem saber o que é perder na atual temporada. Em 20 jogos no ano, o Dourado venceu 14 e empatou os outros seis, apesar de estar com um interino no comando desde a saída de António Oliveira para o Corinthians.

Data: domingo (14/4), às 16h

Local: Ligga Arena (PR)

Transmissão: Rede Furacão

Escalações prováveis:

Athletico

Bento; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian e Erick; Zapelli, Mastriani e Canobbio. Técnico: Cuca

Cuiabá

Walter; Marllon, Alan Empereur e Allyson; Railan, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Rikelme; Derik Lacerda, Deyverson e Clayson. Técnico: Luiz Fernando Iubel

Atlético-GO x Flamengo

O Atlético-GO está de volta à Série A e que maneira melhor de reestrear do que contra o segundo maior campeão do torneio. Além de rubro-negros, o duelo é entre dois campeões estaduais. O Dragão foi tri goiano, na final disputada com o Vila Nova, e segue na Copa do Brasil, com dois triunfos na conta. O Flamengo, após dois anos, deu adeus ao vice-campeonato e ergueu a taça do Cariocão. Agora o foco é no torneio nacional, novamente com status de candidato ao título. O último encontro entre as equipes foi em julho de 2022, com vitória carioca por 4 x 1.

Data: domingo (14/4), às 16h

Local: Serra Dourada (GO)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite

Corinthians x Atlético-MG

Os dois alvinegros começam o Brasileirão vitoriosos, mas um mais que o outro. O Timão goleou o Nacional do Paraguai por 4 x 0 pela Sul-Americana e procura se recuperar após ter que brigar contra o rebaixamento no Paulistão. Já o Galo, além de ter vencido o Rosário Central, pela Copa Libertadores, derrotou o rival Cruzeiro de virada e levantou a taça do Campeonato Mineiro pelo quinto ano consecutivo. A equipe mineira é forte candidata ao título brasileiro.

Data: domingo (14/4), às 16h

Local: Neo Química Arena (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Atlético-MG

Everson; Saravia, Jemerson e Bruno Fuchs, Arana; Battaglia, Otávio, Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Vasco x Grêmio

Vivo na elite após escapar da degola na última rodada em 2023, o Vasco quer mais tranquilidade. Apesar disso, o Gigante da Colina estreia na nova edição sem entrar em campo desde 17 de março, quando foi eliminado do Carioca pelo Nova Iguaçu, e não vence uma partida desde o dia 3 do mesmo mês. O Grêmio poderia chegar confiante pela conquista do hepta campeonato estadual, mas a derrota do Huachipato dentro de casa gerou instabilidade no cenário tricolor e a vitória fora de casa pode ser importante para o Imortal voltar aos trilhos.

Data: domingo (14/4), às 16h

Local: São Januário (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Vasco

Léo Jardim; João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Sforza e Galdames; Adson, Vegetti e Clayton. Técnico: Ramón Díaz

Grêmio

Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro x Botafogo

As duas equipes se enfrentam após uma semana de frustração em torneios continentais. O Cruzeiro chega doído da partida contra o Allianza Petrolera (COL), na qual abriu 3 x 0 e levou o empate no último lance do jogo, em casa, pela Copa Sul-Americana. O Botafogo, do outro lado, voltou do Equador derrotado pela LDU por 1 x 0, pela Copa Libertadores, e de sinal ligado pelas atuações da defesa, criticada por John Textor, dono da SAF alvinegra. No domingo, os dois times devem tentar quebrar o jejum de quase três anos sem marcarem gols um no outro. A última vez que a rede balançou no duelo foi em 10 de julho de 2021 pela Série B, com o placar final de 3 x 3.

Data: domingo (14/4, às 17h

Local: Mineirão (MG)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Cifuentes, Mateus Vital e Matheus Pereira; Barreal e Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

Botafogo

Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Jeffinho (Tchê Tchê) e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Vitória x Palmeiras

O Vitória retornou à elite como campeão da Série B após seis anos. Em três anos, o clube baiano subiu da terceira divisão para a primeira, e terá pela frente logo o dono da taça da Série A. No momento atual, a dupla esbanja os triunfos, tanto os nacionais de 2023 quanto os estaduais em 2024, e chega em alta pelos triunfos em cima dos rivais. O Leão ficou com o título baiano ao bater o Bahia, enquanto o Palmeiras levantou o caneco do Paulistão contra o Santos e é favorito no Brasileirão mais uma vez. O confronto direto entre ambos é o primeiro em seis anos, quando o Porco venceu por 3 x 2.

Data: domingo (14/4), às 18h30

Local: Barradão (BA)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis:

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheusinho e Dudu; Alerrandro; Técnico: Léo Condé

Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima