Na estreia do Grupo C da Sul-Americana, o Cruzeiro ficou no empate. Nesta quinta-feira (11/4), no Mineirão, o time terá a oportunidade de buscar a primeira vitória e a liderança, diante do Alianza colombiano. A partida será às 21h (de Brasilia), mas a Voz do Esporte, que fará a cobertura desta partida, inicia a sua transmissão às 19h30. No que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.