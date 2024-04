Lazio x Salernitana: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio perdeu para a Salernitana por 2 a 1 no primeiro turno - (crédito: Foto: Divulgação/Salernitana) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Italiano 2023/24. Afinal, nesta sexta-feira, a Lazio recebe a Salernitana pela 32ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Olímpico, em Roma, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega a Lazio

O time da capital italiana briga por vaga nas competições europeias, mas neste momento não estaria classificado. Na rodada passada, aliás, a Lazio perdeu a grande rival Roma, o que atrapalhou o time de Igor Tudor na tabela de classificação.

Como chega a Salernitana

A Salernitana vive situação delicada e está praticamente rebaixada. Lanterna do torneio, afinal, o clube tem apenas 15 pontos e respira por aparelhos. Para se livrar da queda, o time tem que vencer quase todos os jogos na reta final da competição.

LAZIO X SALERNITANA

Lega Serie A 2023/24 – 32ª rodada

Data e horário: 12/04/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

LAZIO: Mandas; Casale, Patric e Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino e Felipe Anderson; Luis Alberto, Kamada e Taty Castellanos. Técnico: Igor Tudor

SALERNITANA: Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola e Zanoli; Tchaouna, Legowski, Maggiore e Vignato; Candreva e Ikwuemesi. Técnico: Stefano Colantuono

Árbitro: Luca Zufferli

Assistentes: Alessio Berti e Stefano Del Giovane

VAR: Daniele Paterna

