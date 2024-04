Sporting visita o Gil Vicente para encaminhar título em Portugal

Sporting está cada vez mais perto de confirmar o título - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nesta sexta-feira (12), o Sporting visita o Gil Vicente, pela abertura da 29ª rodada do Campeonato Português. Os Leões, que seguem como líderes isolados da competição, lutam para aumentar ainda mais sua vantagem e tentar encaminhar o título nacional. A bola rola às 16h15 (de Brasília), em Barcelos.

O Sporting vem de vitória no clássico contra o Benfica. O confronto do último fim de semana, aliás, foi um confronto direto na luta pelo título. Com o emocionante triunfo por 2 a 1, com dois gols do moçambicano Geny, o time verde branco abriu quatro pontos de frente para as Águias: 71 a 67. Mas ainda tem um jogo a menos. Por outro lado, o Gil Vicente está na parte de baixo da tabela, somando 28 pontos, na 14ª colocação.

Além disso, o Sporting já soma quatro vitórias consecutivas no Campeonato Português. Dessa forma, uma vitória fora de casa irá deixar a equipe ainda mais perto de conquistar a taça. Na próxima semana, o time terá o jogo que ainda precisa cumprir, diante do Famalicão, também na condição de visitante.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 29ª RODADA

Sexta-feira (12/4)

Gil Vicente x Sporting – 16h15

Sábado (13/4)

Vitória de Guimarães x Farense – 11h30

Porto x Famalicão – 14h

Estoril x Braga – 16h

Domingo (14/4)

Estrela Amadora x Rio Ave – 11h30

Arouca x Boavista – 14h

Portimonense x Casa Pia – 14h

Benfica x Moreirense – 16h30

Segunda-feira (15/4)

Vizela x Chaves – 16h15

